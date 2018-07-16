|
|
Акакий Зоидзе: «Хроника объявленной смерти» в шахте Миндели продолжается
16.07.2018 19:51
«К сожалению, хроника объявленной смерти в шахте Миндели продолжается» – заявил журналистам председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе.
По его же словам, если выявится субъективный фактор кого-либо, и что это была ответственность конкретного человека, какого-либо должностного лица, этот человек, или круг лиц будет строжайше наказан.
"К сожалению, хроника объявленной смерти в шахте Миндели продолжается. Министерство внутренних дел возбудило дело по статье 240, что предусматривает смертельный исход или потерю здоровья по неосторожности, или из-за нарушения правил безопасности. Если выявится субъективный фактор кого-либо, что это была ответственность конкретного человека, какого-либо должностного лица, этот человек, или круг лиц, ответственный за эту трагедию, должен быть строго наказан.
Нельзя, чтобы несчастные случаи происходили один за другим, два месяца назад мы говорили о гибели шести человек, а сейчас погибли еще четыре человека. Это огромная трагедия. Все должны мобилизоваться, чтобы принять специальное решение в связи с этим конкретным случаем. Будут консультации с правительством, владельцами шахты, и подождем результатов следствия"- заявил Акакий Зоидзе.
По его же словам, в шахте Миндели некоторое время назад провели расследование, было сделано заключение, что следует исправить.
"Понятно, что может произойти несчастный случай, но вероятность несчастных случаев должна быть доведена до минимума, и субъективный фактор следует исключить. Это суть закона. С данной точки зрения судебная практика должна быть ужесточена. Я понимаю, что семьи погибших или пострадавших предпочитают компенсацию, а не отправить человека в тюрьму, но если они не будут строжайше и примерно наказаны, это очень снизит судебную практику превенции наказания. Хронику объявленной смерти в шахте Миндели следует остановить, необходимо установить, что была причиной трагедии"- заявил Акакий Зоидзе.
Напомним, что в результате несчастного случая в шахте Миндели погибли 4 человека, а 6 тяжело пострадали.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна