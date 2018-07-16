10 оппозиционных партий решили выдвинуть единого кандидата в президенты

16.07.2018 20:09 Десять оппозиционных партий создали новое объединение "Сила в единстве", которое завтра назовет имя общего кандидата в президенты.



"Состоялось широкое оппозиционное объединение "Сила в единстве". Это сила, которая будет готовиться к приходу к власти, чтобы дать Грузии совершенно новую перспективу. Наступило время, чтобы в процесс развития страны включились новые люди. Пришло время начать необратимое движение вперед. Именно поэтому мы основали "Силу в единстве", и предлагаем всем, включится в это общее движение, и дать Грузии совершенно новую перспективу. Есть два пути: либо у нас есть амбиция быть среди государств-лидеров, либо быть раздробленными, и постоянно грызться между собой, что, к сожалению, входит в интересы "Грузинской мечты". Поэтому кто верит, что сила в единстве, объединяйтесь, и начнем формировать совершенно новую команду. Мы готовимся прийти к власти"- заявил лидер "Новой Грузии" Георгий Вашадзе.



В связи с вопросом поддержки оппозицией кандидатуры Георгия Маргвелашвили, Вашадзе отметил, что эта версия не рассматривается, "поскольку за прошедшие шесть лет Маргвелашвили не смог консолидировать общество".



"Мы уже не рассматриваем версию поддержки Георгия Маргвелашвили. Думаю, исходя из прошлых пяти лет, Георгий Маргвелашвили не та кандидатура, которая являлась бы правильным выбором"- отметил Вашадзе.



В то же время, на вопрос, не будет ли кандидатом в президенты от этого оппозиционного объединения женщина, Георгий Вашадзе заявил, что они не выбирают кандидата соответственно полу.



"Мы не выбираем кандидата по признаку пола. Мы выбираем сообразно тому, каким должен быть президент Грузии, и насколько он сможет исполнить эту роль и функцию в процессе развития Грузии"- заявил Георгий Вашадзе.

















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