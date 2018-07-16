Тадумадзе: Я буду независим настолько, насколько это гарантировано и обеспечено Конституцией Грузии

16.07.2018 20:10 По заявлению главного прокурора Шалвы Тадумадзе, главное это формирование справедливой прокуратуры. Об этом Тадумадзе заявил журналистам после избрания его на пост главного прокурора.



«Необходимо решить несколько принципиальных вопросов. Это, в первую очередь, формирование справедливой прокуратуры, затем создание уверенного в себе прокурора как института и формирование открытым государственным ведомством в тех рамках закона, возможности которого дает нам законодательство. Я буду настолько независимым, насколько это гарантировано и обеспечено Конституцией Грузии», - заявил Тадумадзе.



По его словам, пока кадровые изменения в прокуратуре не запланированы.















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