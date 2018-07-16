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Премьер и президент Армении выразили соболезнования народу Грузии в связи с трагедией на шахте в Ткибули


16.07.2018   20:37
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 16 июля, направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе в связи с несчастным случаем на шахте имени Миндели в Ткибули, врезультате которого погибли 4 горянка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно информации, в телеграмме в частности говорится: «С глубокой скорбью узнал о случившемся на шахте в Ткибули трагическом инциденте.

В этот тяжелый момент выражаю глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Грузии, адресуя слова сочувствия и поддержки родственникам и друзьям погибших и желая скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».

В связи с трагическим инцидентом президент Армении Армен Саркисян направил телеграму соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как сообщает пресс-служба президента РА, А. Саркисян выразил соболезнования Г. Маргвелашвили и дружественному народу Грузии, пожелав терпения и стойкости духа родным погибших, а раненым – скорейшего выздоровления.

В понедельник четыре горняка погибли, шесть были госпитализированы после аварии на шахте имени Миндели в Ткибули. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил понедельник днем траура в связи с трагедией на шахте.






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