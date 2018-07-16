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Тадумадзе: В этой стране жили два миллиардеров, и я служил семьям обеих миллиардеров своим дипломом


16.07.2018   21:34
В этой стране жили семьи двух миллиардеров, и я служил семьям обеих миллиардеров своим дипломом – заявил Шалва Тадумадзе, представленный на пост главного прокурора, в ответ на вопрос депутата "Грузинской мечты" Эндзелы Мачавариани об образовании Тадумадзе.

На заседании комитета юридических вопросов Тадумадзе подчеркнул, что на него, как на юриста, всегда был спрос, и не было ни одного дня, когда бы он не был занят как юрист.

"Я шесть лет назад был адвокатом. Шесть лет был парламентским секретарем правительства, и работал с парламентом двух созывов. Потом был начальником администрации правительства. Следовательно, не думаю, что есть какая-то проблема в контексте того, как может быть прокурором адвокат. Я прихожу на должность главного прокурора не с адвокатской деятельности, а с государственной службы. Я никак не собирался говорить о своем образовании и дипломе, если бы не мое глубокое уважение к госпоже Эндзеле. Я в 1992-2000 годы закончил ВУЗы, легально существующие в Грузии по законодательству, и получил те документы образования, которые выдавали эти высшие учебные заведения. Ни минуты я не жалею об этом, поскольку диплом является нематериальным активом, и оценивается соответственно тому, насколько смог реализовать себя человек, получивший образование. Ни дня я не был безработным.

На меня, как на юриста, всегда был спрос. В этой стране жили семьи двух миллиардеров, и семьям обеих миллиардеров я служил этим дипломом. Я как адвокат, оказал услугу в этой стране нескольким десяткам генералов. Этим дипломом в правительственной части я смог работать над законодательными инициативами, и в течение шести лет у всех политических команд была возможность принять участие в рассмотрении тех законодательных инициатив, которые я либо лично подписывал, либо принимал участие в их написании. Поэтому я не понимаю, почему возникли вопросы в связи с моим образованием"- заявил Тадумадзе в ответ на вопрос депутата от властного большинства.

По биографическим данным, представленным в парламент, в 1994-1998 годы Шалва Тадумадзе овладел профессией горного инженера в Государственном техническом университете, а в 1994-1999 годы получил юридическое образование в Гуманитарном институте Тбилиси. Оппозиция утверждает, что Гуманитарный институт не имел официальной аккредитации.







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