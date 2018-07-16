Земельный участок за 180 000 долларов - оппозиция указывает на неточности в декларации экс-мэра Тбилиси

16.07.2018 21:54 Бывший мэр Тбилиси Давид Нармания купил в Тбилиси земельный участок почти за полмиллиона лари. Член "Национального движения" Леван Хабеишвили обнаружил неточности в имущественной декларации члена КРЭГ Давида Нармания.



Согласно документу, бывший мэр заплатил за участок земли в Тбилиси 180 000 американских долларов, то есть почти полмиллиона лари. Для этого Давид Нармания взял в "Банке Грузии" в кредит 50 000 долларов, то есть около 122 000 лари.



Оппозиция интересуется, откуда у бывшего высокопоставленного чиновника взялись остальные 320 000 лари, когда согласно декларации, его с женой годовой доход не больше 60 000 лари, а другого сбережения, счета, или какого-либо дополнительного дохода в документе не видно.



В то же время Давид Нармания не указал в декларации, что в "Дигоми-7" вместе с земельным участком он купил трехэтажный дом.



Эту неточность бывший мэр объяснил тем, что на участке стоит очень старый непригодный каркас, который надо снести, и поэтому он не указал его в документе.



Из выписки Публичного реестра выясняется, что Давид Нармания действительно продал недвижимость на улице Бербути. В имущественной декларации 2018 года у него было указано, что владеет квартирой площадью 97 квадратных метров по улице Бербути №8. Но жилище, которое экс-мэр продал весной, было площадью 140 квадратных метров, и находилось по адресу улица Бербути № 5а.



Почему бывший мэр скрыл в документе, что владел еще одной недвижимостью на улице Бербути, не известно.



Пока не известно, заинтересуются ли соответствующие службы доходами Давида Нармания, и придется ли ему нести какую-либо ответственность.

















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