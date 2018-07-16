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Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
16.07.2018 22:13
Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдавия, Украина, Грузия) пройдет 15 октября.
Об этом сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"15 октября состоится саммит со всеми шестью странами "Восточного партнерства", - сказала она.
"Восточное партнерство" - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
Саммиты программы проводятся один раз в два года. Самым драматичным в истории этой программы стал третий саммит в 2013 году в Вильнюсе, на котором президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, что спровоцировало начало цепочки событий по силовой смене режима в Киеве в 2014 году. Четвертый саммит этой программы - в Риге в 2015 году - также был чрезвычайно насыщен, поскольку пришелся на пик кризиса в отношениях между Россией и Западом.
ТАСС
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