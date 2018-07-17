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Путин: Россия крайне негативно ответит на вступление Грузии и Украины в НАТО


17.07.2018   11:22
Россия крайне негативно ответит на вступление Грузии и Украины в НАТО, - заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Продвижение инфраструктуры НАТО около наших границ является угрозой. Поэтому и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», — отметил Путин.

По его словам, «сейчас инфраструктура НАТО растет, увеличивается количество военных НАТО в тех районах, где их не должно быть».

«Это дестабилизирующий фактор. В наших отношениях это надо учитывать, но с президентом Трампом мы эту тему не обсуждали», - отметил президент России.

Примечательно, что на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля лидеры стран-членов альянса еще раз подтвердили в декларации саммита решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия станет членом альянса.






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