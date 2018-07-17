Саакашвили: Трамп действует по принципу – держи друзей близко, а врагов еще ближе

17.07.2018 11:23 Президент Трамп делает то, о чем думает, по принципу – держи друзей близко, а врагов еще ближе, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя на американском телеканале Fox News результаты встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.



«Владимир Путин был таким же как всегда. Я встречался с ним много раз и знаю его довольно хорошо. Что касается президента Трампа, он делает то, о чем думает, по принципу – держи друзей близко, а врагов еще ближе. Путин настоящий дьявол. Он убийца. Он ненавидит США. Он считает США врагом номер один, которого он должен уничтожить. Все, что он делает, в том числе и в соседних странах, обусловлено этой ненавистью. Он вторгся к нам, потому что считал нас союзниками США. Так что в его отношении я иллюзий не питаю», - заявил Михеил Саакашвили.















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