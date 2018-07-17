Президент Италии возложил венок к Мемориалу героям

17.07.2018 11:54 Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.



Серджо Маттарелла посетил Тбилиси с государственным визитом вместе с делегацией вчера. Состоялась встреча президентов Италии и Грузии.



Сегодня Серджо Маттарелла встретился с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.



Серджо Маттарелла встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

