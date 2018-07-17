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Президент Италии возложил венок к Мемориалу героям
17.07.2018 11:54
Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.
Серджо Маттарелла посетил Тбилиси с государственным визитом вместе с делегацией вчера. Состоялась встреча президентов Италии и Грузии.
Сегодня Серджо Маттарелла встретился с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.
Серджо Маттарелла встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.
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