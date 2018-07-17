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Кобахидзе: Новый вариант трудового законодательства будет принят в сентябре
17.07.2018 12:00
"Закон о безопасности труда должен изменить статус, и стать органическим законом, что также улучшит стандарт защиты"- заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. По его же словам, новая версия закона будет принята в сентябре.
По словам Кобахидзе, помимо изменения статуса, важно изменить содержание этого закона.
"Мы уже приняли ряд законопроектов в связи с этим вопросом, и в процессе гармонизации мы уже начали обсуждать новый закон, в том числе Закон о безопасности труда должен изменить статус, и это должно стать органическим законом, что также улучшит стандарт защиты. Кроме изменения статуса важно изменить содержание этого закона. Работа над этим началась, и новый вариант этого закона будет принят в сентябре" - заявил председатель парламента Грузии.
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