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Кобахидзе: Новый вариант трудового законодательства будет принят в сентябре


17.07.2018   12:00
"Закон о безопасности труда должен изменить статус, и стать органическим законом, что также улучшит стандарт защиты"- заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. По его же словам, новая версия закона будет принята в сентябре.

По словам Кобахидзе, помимо изменения статуса, важно изменить содержание этого закона.

"Мы уже приняли ряд законопроектов в связи с этим вопросом, и в процессе гармонизации мы уже начали обсуждать новый закон, в том числе Закон о безопасности труда должен изменить статус, и это должно стать органическим законом, что также улучшит стандарт защиты. Кроме изменения статуса важно изменить содержание этого закона. Работа над этим началась, и новый вариант этого закона будет принят в сентябре" - заявил председатель парламента Грузии.







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