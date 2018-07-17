Спикер парламента Грузии провел встречу с президентом Италии

17.07.2018 12:04 Председатель парламента Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Италии Серджо Маттарелла, который находится с визитом в Грузии.



На встрече, состоявшейся в парламенте, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.



После встречи в парламенте президент Италии возложит венок к Мемориалу героям и примет участие в грузино-итальянском бизнес-форуме.



Сегодня Серджо Маттарелла встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.















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