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Спикер парламента Грузии провел встречу с президентом Италии
17.07.2018 12:04
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Италии Серджо Маттарелла, который находится с визитом в Грузии.
На встрече, состоявшейся в парламенте, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.
После встречи в парламенте президент Италии возложит венок к Мемориалу героям и примет участие в грузино-итальянском бизнес-форуме.
Сегодня Серджо Маттарелла встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.
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