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Вольский: Заявление президента России - прямая угроза


17.07.2018   13:57
Заявление российского президента является прямой угрозой, поскольку Путин считает, что членство Грузии в НАТО противоречит стратегическим интересам России, сказал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

По его словам, Путин проводит захватническую политику, и имеет такое же видение.

«Путин не допустит проведения в своем окружении политики против его воли и без учета его интересов. Как один депутат могу сказать, что желание Грузии стать членом международной организации, в том числе НАТО, не будет иметь агрессивной направленности против кого-либо. Единственное наше стремление — обеспечить гарантированную безопасность в долгосрочной перспективе, чтобы Грузию не коснулась та агрессия, которая сегодня есть у нашего северного соседа», — заявил Гия Вольский.

Президент России Владимир Путин в интервью Fox News заявил, что Россия крайне негативно отреагирует на вступление в Грузию и Украины в НАТО.






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