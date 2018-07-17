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Армаз Ахвледиани назвал кандидатов в члены правительства Аджарии
17.07.2018 14:50
Кандидат в председатели правительства Аджарии Армаз Ахвледиани назвал сегодня кандидатов в министры, которых представит президенту.
На пост министра финансов и экономики Аджарии Ахвледиани выдвинул кандидатуру конституционалиста, профессора Батумского государственного университета Малхаза Накашидзе, министром сельского хозяйства – специалиста этой же сферы Джемала Цецхладзе, министром образования, культуры и спорта – Ирину Хажалия, министром здравоохранения – врача Мзию Дидманидзе.
Армаза Ахвледиани кандидатом в председатели правительства Аджарии назвала оппозиция. Его конкурент – кандидат от «Грузинской мечты» Торнике Рижвадзе, который назвал состав кабинета министров вчера.
Президент должен представить Верховному совету Аджарии кандидата в председатели правительства 18 июля до 12:00.
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