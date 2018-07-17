Кахидзе: Россия устроила истерику при вступлении стран Прибалтики в НАТО, но альянс расширяется

17.07.2018 15:15 "Мы и так знаем, что для России неприемлемо наше вступление в НАТО. Мы точно потому хотим вступить в альянс, чтобы быть защищенными от их агрессии"- так член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе отозвался на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина.



В интервью изданию Fox news Путин отметил, что у России будет крайне негативная реакция на вступление Грузии и Украины в НАТО.



"Заявление Путина не сюрприз, мы и так знаем, что для Российской Федерации неприемлемо наше вступление в НАТО. Мы точно потому хотим вступить в альянс, чтобы быть защищенными от их агрессии, жертвой чего является наша страна уже более чем 200 лет. Так же как и страны Балтии, мы должны пробить и выйти из этого заколдованного круга. Хочу сказать общественности, что в свое время Россия так же была предельно против вступления в НАТО сначала Чехии, Венгрии, и Польши, а когда в 2004 году Литва, Латвия, и Эстония стали членами НАТО, вообще устроили истерику. Со временем НАТО расширяется, эти шаги делаются, и обязательно наступит тот момент, когда мы станем членами Североатлантического альянса"- заявил Отар Кахидзе.



По его же мнению, отношения с Россией урегулируются после вступления Грузии в альянс.



"Именно тогда будут урегулированы и улажены наши отношения с Россией, когда она посчитает, что какие-либо действия с нами у нее не пройдут"- отметил Отар Кахидзе.

















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