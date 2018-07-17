В Тбилиси проходит международный саммит «Открытое правительство»

17.07.2018 16:41 В Тбилиси сегодня открылся пятый по счету саммит международной инициативы Партнерство «Открытое правительство” (Open Government Partnership, OGP).



Саммит проходит в Тбилиси впервые и продлится до 19 июля. В мероприятии принимают участие более 500 представителей гражданского сектора из 75 стран.



Форум начался сегодня в отеле «Румс» с конференции под названием «День открытого парламента», которую приветственным словом открыл председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В панельной сессии саммита участвуют около 200 представителей из 24 стран.



«Открытость, прозрачность и подотчетность являются частью наших конституционных реформ. Именно с внесения изменений в конституцию мы начали осуществление очень амбициозных реформ. Сейчас мы работаем над новым регламентом парламента, одна из главных целей которого — обеспечение открытости парламента и усиление функций надзора. Финансовые активы парламента являются абсолютно доступными для общественности, что исключает коррупцию. Мы стараемся внедрить высокие стандарты прозрачности и помогаем в данном направлении другим ведомствам,»- заявил Кобахидзе на панельной сессии.



Завтра в заседаниях «Открытого правительства» примут участие первые лица страны — премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, президент Георгий Маргвелашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе. К присутствующим вновь присоединится председатель парламента.



На саммите планируется и необычное выступление – к участникам обратится специально приглашенный гость — робот София. Робот выступит в рамках сессии, посвященной инновациям на государственной службе.



Робот София разработан гонконгская компания Hanson Robotics. София спроектирована так, чтобы адаптироваться к поведению людей. Осенью 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.



Open Government Partnership — совместная инициатива президентов США и Бразилии, стартовавшая в сентябре 2011 года. Инициатива предполагает большую прозрачность между правительствами и ветвями власти. Страны-участницы OGP берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, включать их в процесс принятия решений, сделать доступными и комфортными государственные сервисы.















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