Дмитрий Кумсишвили и Зураб Алавидзе были опрошены в Главной прокуратуре

17.07.2018 18:33 Бывший министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили и бывший министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе были опрошены в Главной прокуратуре.



Как сообщили Первому каналу в прокуратуре, Кумсишвили и Алавидзе были заданы вопросы в связи с текущим расследованием фактов незаконного присвоения/растраты бюджетных средств в крупном объеме и злоупотребления служебными полномочиями некоторыми сотрудниками министерств экономики и регионального развития инфраструктуры.



По информации Главной прокуратуры, расследование продолжается, о его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.















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