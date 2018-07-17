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Дмитрий Кумсишвили и Зураб Алавидзе были опрошены в Главной прокуратуре
17.07.2018 18:33
Бывший министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили и бывший министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе были опрошены в Главной прокуратуре.
Как сообщили Первому каналу в прокуратуре, Кумсишвили и Алавидзе были заданы вопросы в связи с текущим расследованием фактов незаконного присвоения/растраты бюджетных средств в крупном объеме и злоупотребления служебными полномочиями некоторыми сотрудниками министерств экономики и регионального развития инфраструктуры.
По информации Главной прокуратуры, расследование продолжается, о его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.
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