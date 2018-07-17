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Премьер-министр назначил новых вице-премьеров и советников
17.07.2018 18:40
Министр внутренних дел Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили займут должности вице-премьеров в новом правительстве Мамуки Бахтадзе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Два члена правительства Георгия Квирикашвили – бывший министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созар Субари и бывший министр образования и науки Михаил Чхенкели назначены советниками премьер-министра.
Субари, министерство которого было упразднено в результате структурной реформы, проведенной Мамукой Бахтадзе, станет советником премьер-министра по вопросам регионального развития, а Чхенкели, которого в новом правительстве заменил Михаил Батиашвили, назначен советником премьер-министра по вопросам образования.
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