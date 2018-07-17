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Президент снова назначил Каху Имнадзе и Натали Сабанадзе на должности представителей Грузии в ООН и ЕС
17.07.2018 18:45
Каха Имнадзе снова назначен на пост постоянного представителя Грузии при Организации Объединённых Наций (ООН). Соответствующее постановление президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал сегодня.
В нем отмечается, что на основании 5-ого пункта 6-ой статьи закона Грузии «О дипломатической службе» Каха Имнадзе назначается на пост постоянного представителя Грузии при Организации Объединённых Наций с первого августа 2018 года.
Вместе с тем, Георгий Маргвелашвили вновь назначил чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Бельгия Натали Сабанадзе на должность представителя Грузии в Евросоюзе.
В постановлении говорится, что на основании 5-ого пункта 6-ой статьи закона Грузии «О дипломатической службе» Натали Сабанадзе назначается на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Бельгия представителя Грузии в Евросоюзе с первого августа 2018 года.
Как заявляют в администрации президента, у Кахи Имнадзе и Натали Сабанадзе истек срок работы на данных должностях, соответственно, президент назначил их заново.
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