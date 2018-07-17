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В Грузию прибыла премьер-министр Сербии
17.07.2018 18:55
В рамках саммита «Партнерства открытого управления» (OGP) в Грузию прибыла премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Как сообщили в МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели прошла официальная церемония приема,в которой принял участие заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.
Он поблагодарил Ану Брнабич за визит в Грузию и участие Сербии в саммите OGP на высшем уровне.
В рамках визита Ана Брнабич проведет встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.
18 июля премьер-министр Сербии примет участие в пятом саммите OGP.
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