В Грузию прибыла премьер-министр Сербии

17.07.2018 18:55 В рамках саммита «Партнерства открытого управления» (OGP) в Грузию прибыла премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Как сообщили в МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели прошла официальная церемония приема,в которой принял участие заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.



Он поблагодарил Ану Брнабич за визит в Грузию и участие Сербии в саммите OGP на высшем уровне.

В рамках визита Ана Брнабич проведет встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.



18 июля премьер-министр Сербии примет участие в пятом саммите OGP.















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