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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией на шахте "Миндели"
17.07.2018 18:57
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили в связи с трагической гибелью людей на шахте "Миндели". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси разделяют чувство глубокой скорби. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
На шахте "Миндели" в грузинском городе Ткибули 16 июля произошла трагедия: четыре человека погибли и шестеро пострадали. По предварительной версии следствия, в одном из тоннелей шахты произошел взрыв метана, из-за чего деформировались стены и обрушился потолок. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 16 июля днем траура.-
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