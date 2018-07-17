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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией на шахте "Миндели"


17.07.2018   18:57
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили в связи с трагической гибелью людей на шахте "Миндели". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси разделяют чувство глубокой скорби. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На шахте "Миндели" в грузинском городе Ткибули 16 июля произошла трагедия: четыре человека погибли и шестеро пострадали. По предварительной версии следствия, в одном из тоннелей шахты произошел взрыв метана, из-за чего деформировались стены и обрушился потолок. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 16 июля днем траура.-






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