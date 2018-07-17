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Реорганизация министерства образования, науки, культуры и спорта может привести к сокращению штатов


17.07.2018   18:59
Реорганизация министерства образования, науки, культуры и спорта может привести к сокращению штатов
Согласно распоряжению министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили, реорганизация министерства может привести к сокращению числа сотрудников.

Соответствующий приказ министра Михаила Батиашвили опубликован на веб-сайте ведомства.

«12 июля 2018 года в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии начнется реорганизация в соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии, за которой может последовать сокращение штатов и лиц, трудоустроенных на договорной основе», — говорится в приказе министра.

В результате структурных изменений, осуществленных в правительстве, произошло слияние министерств образования и культуры. Министром нового объединенного ведомства был назначен Михаил Батиашвили.






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