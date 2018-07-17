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Бывший премьер Новой Зеландии положительно оценил достижения Грузии в открытости правительства


17.07.2018   19:02
Возможно, все идет не так быстро, но очевиден прогресс, которого достигла Грузия, в том числе с точки зрения открытости - заявила журналистам бывший премьер-министр Новой Зеландии, посол Партнерства открытого управления Хелен Кларк, находящаяся в Грузии в статусе специального гостя в связи с пятым глобальным саммитом OGP.

Она приняла участие в конференции, связанной с днем парламентской открытости, которая проводится в рамках глобального саммита OGP.

"Мы говорим о том, что делают международные организации, и в частности программа развития ООН для того, чтобы содействовать открытости. У UNDP более чем в 70 странах мира есть парламентские программы, которые очень важны для роста открытости парламента. А также мы коснулись того, какие шаги должен сделать парламент с точки зрения открытости, и я привела здесь пример Новой Зеландии, являющейся старой демократией.

Мы гордимся тем, что парламент Новой Зеландии был первым, где женщины получили право голосовать. Грузия является сравнительно новой демократией, прошло немного времени с тех пор, как была социалистической республикой. Поэтому понадобилась реконструкция гражданской жизни, и парламентской демократии. В данном контексте страна движется вперед. Не все идет очень быстро, но кое-что идет. В то же время очевиден прогресс, которого достигла страна, в том числе с точки зрения открытости"- заявила Хелен Кларк.







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