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Конгресс США готов рассмотреть новые санкции против России


17.07.2018   20:28
Спикер Палаты представителей США Пол Райн заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России, сообщает Reuters.

Райан подтвердил свою поддержку выводам разведслужбы США о том, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы в 2016 году.

Выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Райан сказал, что если комитеты Конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, он будет «более чем счастлив рассмотреть их».

«Россия — угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — сказал он.






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