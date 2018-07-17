Гаагский трибунал получил право рассматривать дела об агрессии

17.07.2018 20:29 Международный уголовный суд (МУС), который занимается делами о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, с 17 июля получил право рассматривать дела об агрессии, сообщает юридический портал Scottish Legal News.



Поправки, наделившие МУС такими полномочиями, ратифицировали 35 стран. Их руководители могут быть осуждены в случае, если начнут войну. Лидеры государств, не ратифицировавших поправки, могут предстать перед судом за такие преступления в случае, если такое решение примет Совет Безопасности ООН.



Упоминание об этом преступлении было изложено в статуте МУС, принятом в Риме в июле 1998 года, но государства-участники договорились в то время о приостановлении юрисдикции трибунала в случаях агрессии, пока не будет изложено общее определение термина. Оно было согласовано на конференции МУС в Кампале в 2010 году.



В декабре 2017 года на заседании в Нью-Йорке государства-подписанты согласились активировать юрисдикцию МУС в отношении преступления агрессии с 17 июля 2018 года.



Преступление агрессии определено как "планирование, подготовка, инициирование или исполнение" лицом, которое эффективно контролирует политические или военные действия государства, акта агрессии против суверенитета и территориальной целостности другого государства.



Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений.















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