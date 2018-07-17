Членство Грузии в НАТО зависит не от России, а от грузинского народа и партнеров по альянсу - сенатор Бен Кардин

17.07.2018 20:35 Путин должен знать, что членство Грузии в НАТО зависит не от него, а от грузинского народа и партнеров по альянсу, заявил американский сенатор Бен Кардин в своем выступлении в Сенате США на заседании Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), перед которой должен выступить посол Грузии Давид Бакрадзе с докладом о российской оккупации Грузии.



«В 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, Путин рассчитывал, что это ему сойдет с рук, а реакция международного сообщества будет минимальной. Он рассматривал это, как возможность сорвать объединение Грузии с Европой и НАТО. Это у Путина получилось. Он смог сделать это во время первого вмешательства. Я думаю, мы должны это осознать. Мы знаем, что российская армия уже много лет находится в Молдове, что еще больше осложнило вступление Молдовы в НАТО», — заявил Бен Кардин.



По словам сенатора, цель Путина состоит в том, чтобы внести раздор в единство Европы и ослабить демократические институты.



«В последующем мы видели, что Путин делает в Украине, его вмешательство и аннексию Крыма. Его расчет таков — если вы позволите это сделать, я с это делаю. Его цель — внести раскол в единство Европы и ущемить демократические институты. Мы должны выучить эти уроки истории.



Я рад, что саммит НАТО подтвердил решение Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Мы хотим, чтобы Путин знал, что это зависит не от него, это зависит от грузинского народа и партнеров НАТО», — сказал сенатор Бен Кардин.















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