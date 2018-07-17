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Президент представил Торнике Риджвадзе кандидатом на пост председателя правительства Аджарии


17.07.2018   20:38
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал Торнике Риджвадзе кандидатом на пост председателя правительства Аджарии.

Маргвелашвили представит кандидатуру Рижвадзе на утверждение Верховного Совета Аджарии.

Торнике Рижвадзе выдвинула «Грузинская мечта». Оппозиция Верховном Совета Аджарии также выдвинула единого кандидата — Армаза Ахвледиани. Президент сделал выбор между этими двумя кандидатами.

По разъяснению президента, он поддержал кандидатуру Рижвадзе потому, что его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта», обладающая большинством в Верховном Совете Аджарии.

Бывший председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патаридзе покинул должность 4 июля.






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