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На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы - вице-спикер парламента


17.07.2018   20:40
На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы, - об этом журналистам заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, комментируя заявления президента России Владимира Путина о возможном вступлении Грузии и Украины в НАТО.

«Здесь нет ничего нового. Ни для кого не секрет, что Россия не хочет видеть Грузию и Украину в НАТО. Всем известно, что Россия является главным противником нашего вступления в альянс. Я верю, что в противном случае мы бы уже состояли в НАТО.

Россия еще раз продемонстрировала свою позицию. Именно поэтому для нас важна поддержка наших партнеров и сохранение сильной и принципиальной позиции. Для противостояния вызовам безопасности, исходящим от России или кого-то еще, и в случае Грузии и в случае Украины лучшим средством является членство в НАТО.

Я думаю, что на пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы. Естественно, мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы и с их стороны не было никаких компромиссов», - заявила Чугошвили.






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