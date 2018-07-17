На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы - вице-спикер парламента

17.07.2018 20:40 На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы, - об этом журналистам заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, комментируя заявления президента России Владимира Путина о возможном вступлении Грузии и Украины в НАТО.



«Здесь нет ничего нового. Ни для кого не секрет, что Россия не хочет видеть Грузию и Украину в НАТО. Всем известно, что Россия является главным противником нашего вступления в альянс. Я верю, что в противном случае мы бы уже состояли в НАТО.



Россия еще раз продемонстрировала свою позицию. Именно поэтому для нас важна поддержка наших партнеров и сохранение сильной и принципиальной позиции. Для противостояния вызовам безопасности, исходящим от России или кого-то еще, и в случае Грузии и в случае Украины лучшим средством является членство в НАТО.



Я думаю, что на пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы. Естественно, мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы и с их стороны не было никаких компромиссов», - заявила Чугошвили.















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