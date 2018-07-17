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Анна Брнабич: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии


17.07.2018   21:05
Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, европейскую интеграцию страны, и углубление двустороннего сотрудничества с Грузией – заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич на встрече с Георгием Маргвелашвили.

На встрече с премьер-министром Сербии была подчеркнута необходимость активизации визитов на высоком уровне для дальнейшего успеха развития двустороннего сотрудничества, и в данном контексте положительную оценку получил первый визит премьер-министра Сербии в Грузию. По просьбе президента Грузии Сербия рассматривает возможность открытия посольства в Грузии.

Стороны обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, ситуацию, и среду безопасности в регионе. На встрече стороны обсудили вопрос разделения опыта Сербии в процессе европейской интеграции Грузии, а Сербия, в свою очередь, выразила готовность оказать содействие в этом процессе. Премьер-министр Сербии подчеркнула дружественные отношения с Грузией, и выразила готовность к развитию сотрудничества между странами в разных сферах.

Сербская сторона заинтересовалась успешными экономическими реформами Грузии, которые формируют значительную основу для дальнейшего развития отношений между бизнесменами двух стран.







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