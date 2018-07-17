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Президент Грузии заявил, что ему крайне неприятна позиция Путина по расширению НАТО
17.07.2018 21:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили негативно воспринял позицию своего российского коллеги Владимира Путина по вопросу расширения НАТО и включения в альянс Грузии и Украины.
В понедельник в интервью телеканалу Fox News Путин заявил, что Россия крайне отрицательно отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО и к включению в альянс Грузии и Украины. По словам Путина, расширение НАТО представляет прямую угрозу безопасности России.
ТАСС
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