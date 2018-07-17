Экс-глава МИД Грузии, супруг Нино Ананиашвили выдвинут кандидатом в президенты от оппозиции

17.07.2018 21:53 Бывший глава МИД Грузии, член политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе официально выдвинут кандидатом на пост президента страны.



Президентские выборы пройдут осенью этого года.



Церемония состоялась во дворе Кафедрального собора Успения Богородицы, возведенного во время правления царя Баграта III в 1003 году и считающегося символом Объединенного Грузинского царства.



Храм Баграта примечателен и тем, что в январе 2008 года, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который был переизбран на второй срок, именно здесь принес президентскую клятву.



Вашадзе выдвинули десять политических партий и движений, лидеры которых накануне подписали декларацию о создании «Гражданского движения — сила в единстве»: Ника Мелия — «Единое национальное движение», Бачуки Кардава — «Национал-демократическая партия», Шота Малашхия — «Христиан-консервативная партия», Георгий Вашадзе — политическая платформа «Новая Грузия», Мурман Думбадзе — движение «Служи Грузии», Ника Мачутадзе — «Государство для народа», Зураб Харатишвили — «Гражданский альян за свободу», Паата Давитая — «Европейские демократы Грузии», Мамука Гамкрелидзе — «Грузия среди лидеров» и Николоз Вашакидзе — «За новую Грузию».



Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня прокомментировал предстоящие выборы и сказал, что они будут назначены в предусмотренные конституцией сроки.



При этом Маргвелашвили, который пока так и не сделал заявления о том, что собирается баллотироваться на второй президентский срок, отказался комментировать выдвижение Григола Вашадзе.



«Президентские выборы будут назначены в конституционные сроки. Сотрудничество политической оппозиции я, безусловно, оцениваю позитивно. Я ничего не могу сказать о кандидате. У меня нет позиции», — сказал Маргвелашвили на брифинге.



Биография



Григол Вашадзе родился 19 июля 1958 года в Тбилиси. В 1975 году окончил среднюю школу Тбилиси №61.



В 1981 году с успехом окончил факультет международного права МГИМО. С 1981 по 1988 годы Вашадзе работал с МИД СССР в отделении международных организаций, а затем в отделении космоса и ядерного вооружения.



В 1988-1990 годах был аспирантом дипломатической академии МИД СССР.

С 1990 по 2008 годы Вашадзе был занят частным бизнесом и руководил основанными им компаниями Georgia Arts Management и Gregory Vashadze and BR.



В феврале 2008 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Грузии. На этом посту он проработал несколько месяцев. В ноябре того же года Вашадзе стал министром культуры, охраны памятников и спорта, но уже в декабре ему вручили портфель главы МИД Грузии.

На должности главы МИД Вашадзе проработал до октября 2012 года. Затем власть в Грузии сменилась — на парламентских выборах победила коалиция «Грузинская мечта» во главе с экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили.



Вашадзе женат на всемирно известной грузинской прима-балерине, художественном руководителе Тбилисского театра оперы и балета Нино Ананиашвили. У четы есть дочь Элене Вашадзе. У Григола Вашадзе также есть сын от первого брака Нодар Вашадзе.



Помимо родного грузинского Вашадзе владеет русским, английским, португальским, итальянским, испанским и французским языками. Вашадзе присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника.



На сегодняшний день о желании баллотироваться в президенты заявили экс-спикеры парламента Грузии Нино Бурджанадзе и Давид Усупашвили, лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили, один из лидеров партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и один из лидеров движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что примет решение о том, баллотироваться или нет на второй срок, после представления кандидата от правящей партии «Грузинская мечта».



Между тем представители правящей партии пообещали назвать кандидата в президенты не раньше конца августа. По данным СМИ, среди рассматриваемых кандидатур экс-министр иностранных дел, независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили, министр здравоохранения Давид Сергеенко и основатель правящей партии, экс-премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили.















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