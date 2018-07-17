В отличие от России, действия Грузии полностью соответствуют соглашению о прекращении огня от 2008 года - Давид Бакракдзе

17.07.2018 22:57 В отличие от России, действия Грузии полностью соответствуют соглашению о прекращении огня от 2008 года, мы подтверждаем поддержку принципа неприменения силы и ожидаем от Российской Федерации такого же результата, — заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе в Сенате, во время выступления на заседании комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), где он представил доклад об оккупации Грузии Россией.



По его словам, Грузия проводит ориентированную на диалог политику в отношении России, которая направлена ​​на деэскалацию напряженности.



Посол также подчеркнул мирную инициативу правительства Грузии.



«Политика единства и участия остается нашим приоритетом и мы еще более укрепили эти усилия в рамках новой мирной инициативы, предоставив новые возможности, что является шагом на пути к лучшему будущему», — заявил Давид Бакрадзе.



По его оценке, международная поддержка имеет решающее значение для успеха в мирном урегулировании конфликта и у США, как стратегического партнера Грузии и участника Женевских переговоров, имеется значительная роль.



«Мы высоко ценим партнерство между США и Грузией и вклад США в безопасность и стабильность в Грузии. На политическом уровне Грузия имеет более широкую двупартийную поддержку в правительстве США, Конгрессе и администрации. Двусторонние отношения между США и Грузией никогда еще не были такими сильными и эти отношения еще более сильны в нынешней администрации, которая последовательно подтвердила свою позицию в отношении оккупации грузинских регионов Россией и поддержки интеграции Грузии в НАТО », — заявил Давид Бакрадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

