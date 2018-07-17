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Нужно усилить представление фактов нарушений Россией международных норм - сенатор США
17.07.2018 23:04
«Конгресс США и общественность должны продолжать выносить на свет факты нарушений Россией международных норм и принципов ОБСЕ», — заявил американский сенатор, председатель Хельсинкской комиссии Роджер Уикер в Сенате на заседании комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Вместе с тем, сенатор подчеркнул успех достигнутый Грузией.
«Мы хотим поздравить Грузию с прогрессом, которая она имеет в направлении верховенства закона, независимости судебной системы, а также в других сферах. Грузия стремится присоединиться к западным альянсам. Мы не забудем Грузию, мы продолжим громко говорить об этом», — отметил американский сенатор.
На заседании Хельсинкской комиссии посол Грузии в США Давид Бакрадзе выступил с докладом об оккупации Грузии Россией.
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