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Нужно усилить представление фактов нарушений Россией международных норм - сенатор США


17.07.2018   23:04
«Конгресс США и общественность должны продолжать выносить на свет факты нарушений Россией международных норм и принципов ОБСЕ», — заявил американский сенатор, председатель Хельсинкской комиссии Роджер Уикер в Сенате на заседании комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вместе с тем, сенатор подчеркнул успех достигнутый Грузией.

«Мы хотим поздравить Грузию с прогрессом, которая она имеет в направлении верховенства закона, независимости судебной системы, а также в других сферах. Грузия стремится присоединиться к западным альянсам. Мы не забудем Грузию, мы продолжим громко говорить об этом», — отметил американский сенатор.

На заседании Хельсинкской комиссии посол Грузии в США Давид Бакрадзе выступил с докладом об оккупации Грузии Россией.






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