С первым визитом в ранге премьер-министра Мамука Бахтадзе посетит Брюссель

18.07.2018 11:00 С первым визитом в ранге премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе посетит Брюссель. Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, визит главы правительства в столицу Бельгии начнется 18 июля со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего стороны сделают заявления для медиа.



19 июля премьер-министра Грузии примет президент Евросовета. Запланированы совместные обращения Мамуки Бахтадзе и Дональда Туска к прессе.



В рамках рабочего визита в Брюссель глава правительства Грузии проведет встречи с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерсом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам европейского и социального диалога Валдисом Домбровскисом.



В возглавляемую премьер-министром делегацию Грузии входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Леван Изория.















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