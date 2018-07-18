Партия «Грузинская мечта» определилась с кандидатом в президенты

18.07.2018 11:12 Правящая партия «Грузинская меча» определилась с кандидатом в президенты и остановила свой выбор на независимом депутате Саломе Зурабишвили.



Об этом информацию подтвердили Front News International в кулуарах партии.



По словам источника, «Грузинская мечта» на этой неделе завершила закрытую дискуссию по выбору кандидата в президенты и ждет позицию Бидзины Иванишвили для принятия окончательного решения.



Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе несколько дней назад подтвердил тот факт, что Саломе Зурабишвили является одной из самых реальных кандидатов.



Консультации по вопросу кандидата в президенты действительно обсуждаются в команде, и наша позиция будет известна, когда настанет время. В нашей политической команде много достойных представителей, которые могут выиграть президентские выборы. Что касается г-жи Саломе Зурабишвили - ее уважают в стране, за ее пределами и очень уважает парламент. В случае участия в президентской кампании Саломе Зурабишвили, безусловно она станет одним из сильнейших кандидатов», - сказал Талаквадзе.



Лидер страны, избранный осеню 2018 года, будет пятым и последним президентом за которого проголосует народ.















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