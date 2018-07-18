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Правительство намерено внедрять более эффективные антикоррупционные механизмы


18.07.2018   11:43
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе утверждает, что его правительство намерено внедрять более эффективные антикоррупционные механизмы.

Как отметил Бахтадзе на открытии пленарной сессии глобального саммита Партнерства открытого управления, антикоррупционная система должна быть ориентирована на выявление коррупционных сделок, однако в то же время должна быть ориентирована на их превенцию.

«В рамках глобального саммита Партнерства открытого управления вы ознакомитесь с интересным опытом разных стран. У нас в этом направлении есть ощутимые успехи, однако этого недостаточно. На прошлой неделе мы сообщили в парламенте, что хотим поднять планку еще выше. Мы намерены еще более активно сотрудничать с гражданским обществом, неправительственными организациями и, в то же время, намерены внедрить еще более эффективные антикоррупционные механизмы. На мой взгляд, антикоррупционная система должна быть ориентирована на выявление коррупционных сделок, но в то же время она должна быть ориентирована на их превенции. Для этого жизненно важна включенность общества, в том числе, в надзор за государственными ведомствами. Это именно то направление, в котором мое правительство предпримет активные шаги», - сказал Бахтадзе.






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