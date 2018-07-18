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Главы МВД и Минрегиона назначены вице-премьерами
18.07.2018 11:44
В составе кабинета министров Грузии будут два вице-премьера.
По информации пресс-службы администрации правительства, по решению премьер-министра Мамуки Бахтадзе, вице-премьерами назначены министр внутренних дел Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Соответствующий указ глава правительства подписал недавно.
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