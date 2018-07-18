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Отношения Грузии-США никогда не были такими тесными - посол


18.07.2018   12:24
17 июля в рамках Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), действующей в Конгрессе США, состоялись слушания на тему «Оккупация Грузии и нарушение международного порядка Россией».

С докладами перед членами комиссии предстали посол Грузии в США Давид Бакрадзе, исследователь Heritage Foundation Люк Коффи, исполнительный вице-президент U.S. Atlantic Council Деймон Уилсон.

По информации министерства иностранных дел, Давид Бакрадзе ознакомил участников слушаний с детальной информацией о положении в оккупированных регионах Грузии и тяжелом положении с точки зрения защиты прав человека на месте.

Посол Грузии говорил о мирной политике правительства Грузии и важности участия международного сообщества в процессе мирном урегулировании конфликта.

«Когда мы говорим о путях мирного решения конфликта, стоит отметить, что в этом процессе особая функция лежит на США, как стратегическом партнере Грузии и соучастнике Женевских переговоров. Мы придаем большое значение стратегическому партнерству Грузии-США и тем действиям, которые США осуществляет в целях обеспечения мира и стабильности в Грузии. Эта поддержка является наглядной. Грузия пользуется двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США и администрации. Двухсторонние отношения никогда не были такими тесными и этот процесс положительно развивается в условиях текущей администрации», — заявил Давид Бакрадзе.






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