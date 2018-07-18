Георгий Маргвелашвили принял премьер-министра Киргизии

18.07.2018 12:31 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял премьер-министра Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, который впервые посетил Тбилиси для участия в саммите Партнерства открытого правительства OGP — Грузия.



По информации администрации президента, на встрече стороны говорили об углублении политического сотрудничества между Киргизией и Грузией, а также развития секторальных отношений. Президент приветствовал первый визит киргизского премьера в Грузию и отметил, что это привнесет особую важность для развития двусторонних отношений между странами.



Стороны рассмотрели создавшуюся ситуацию на оккупированных территориях и безопасную среду в регионе.



Георгий Маргвелашвили и Мухамметкалый Абулгазиев обсудили текущие экономические проекты и торогово-экономический потенциал Грузии и Киргизии. Лидеры стран говорили о важности проекта «Ляпис-лазурь», который, как было отмечено на встрече, представит страну, как важный транспортный и торговый коридор между Европой и Азией.















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