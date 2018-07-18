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Трамп намерен сохранить санкции против России


18.07.2018   12:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении России будут сохранены. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

В то же время Трамп уточнил, что любые действия, предпринятые Россией, не оказали влияния на исход выборов.

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить. По его словам, Путин был "очень убедителен" в своем отрицании вмешательства в американские выборы.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.






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