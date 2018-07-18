Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам

18.07.2018 13:12 Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко обсудил с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пути активизации двустороннего сотрудничества и возможность введения поездок между странами по внутренним паспортам граждан.



Об этом сообщается на Правительственном портале.



«Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко 17 июля во время визита в Грузию встретился с новым премьер-министром этой страны Мамукой Бахтадзе. Во время встречи обсуждалась возможность поездок граждан Украины и Грузии между странами по внутренним паспортам. Грузинская сторона выразила готовность ускорить внутригосударственные процедуры, которые бы позволили открыть возможность для взаимных поездок», - говорится в сообщении.





Также отмечается, что Александр Саенко поздравил премьер-министра Грузии с назначением на должность и формированием нового правительства, а также передал от имени Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приглашение новому главе грузинского правительства осуществить официальный визит в Украину осенью этого года.



«Этот визит мог бы быть приурочен к 100-летию установления дипломатических и консульских отношений между Украиной и Грузией», - подчеркнул украинский министр.



Стороны также обсудили проведение заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое может состояться уже в этом году.



Кроме этого, стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках «Нового Шелкового пути».



«Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранение препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития «Нового Шелкового пути», - отметил Саенко, добавив, что развитие таких транспортных коридоров позволит существенно увеличить объемы украинского экспорта.



Также министр Кабинета Министров Украины и премьер-министр Грузии обменялись мнениями относительно реформ, проводимых правительствами двух стран, в частности в государственном управлении, экономике, образовании.















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