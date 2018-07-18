Лидер парламнетского большинства выступает за пересмотр модели социальной помощи

18.07.2018 13:29 Параллельно социальной помощи, у человека должна быть возможность найти дополнительную работу, получить дополнительный доход, и быстро преодолеть бедность - заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя существующую модель социальной помощи.



Талаквадзе отметил, что по действующей модели человек, получающий социальное пособие, теряет мотивацию работать, поскольку опасается, что ему прекратят выдавать это пособие.



"Сегодня люди, находящиеся за чертой бедности, получают социальное пособие, это стабильная помощь, но как только человек находит источник дополнительного дохода, как только найдет оплачиваемую работу на 2-3 месяца, или посезонно уходит в трудовую миграцию, это пособие прекращается. Из-за этого многие теряют мотивацию искать работу и дополнительный доход, многие боятся начать работу, чтобы не лишится социального пособия.



А какова наша цель? Чтобы человек быстро преодолел бедность, создал экономику своей семьи, и имел собственный доход. Когда он сможет это быстрей? Когда он получает только пособие, или вместе с пособием найдет работу, и встанет на ноги? Надо подумать над изменением этой модели таким образом, чтобы наряду с социальным пособием у человека была возможность найти дополнительную работу, получить дополнительный доход, и быстро преодолеть бедность"- заявил Арчил Талаквадзе.

















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