Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Григол Вашадзе своей деятельностью заслуживает позитивной оценки - Рамаз Сакварелидзе


18.07.2018   13:30
Григол Вашадзе своей деятельностью заслуживает позитивной оценки, но за ним стоит "Национальное движение", и на фоне отношения избирателя к "Национальному движению" у него меньше шансов – считает эксперт Рамаз Сакварелидзе в связи с кандидатом в президенты, представленным десятью оппозиционными партиями.

"Кандидат заслуживает много позитивной оценки своей деятельностью, как политик он всегда был умеренным, но мы видели, что он не победил в выборах, проведенных в Имерети, где он был представлен кандидатом. Одним из главных причин этого поражения является то, что за ним стоит "Национальное движение", которое общество не хочет впускать во власть. Таким образом, у кандидатов на фоне этого отношения меньше шансов"- заявил Рамаз Сакварелидзе.

По его же мнению, будет ли бороться этот кандидат за второй тур, зависит от того, кого предложит в кандидаты правящая команда.

"Если окажется, что кандидат, предложенный правящей командой, не побеждает в первом туре, и это в то же время зависит от персонального веса кандидата, появится шанс второго тура. Однако как мы не раз видели, очень трудно довести власть до второго тура, поскольку власть максимально мобилизуется для победы в первом туре"- отметил эксперт.

Объединение оппозиционных партий "Гражданское движение- сила в единстве" представило кандидата в президенты у храма Баграта в Кутаиси. Кандидатом гражданского движения является член политсовета "Национального движения" Григол Вашадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии на азартные игры тратится больше, чем на питание
За полгода правительство Грузии потратило на в ресторанах 4 млн. лари
Аджарию во 2-м кв. 2018 года посетили 808 437 иностранных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте: ограблен офис компании «Премиум»
Ссора между братьями завершилась убийством
Жена убила мужа в ходе семейной ссоры в Сухуми
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД: Причиной трагедии в шахте Миндели, предположительно, стал взрыв метана
В Ингушетии построят первый кафедральный православный собор
Совет старейшин Еревана не смог избрать мэра из-за отсутствия кворума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна