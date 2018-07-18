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Григол Вашадзе своей деятельностью заслуживает позитивной оценки - Рамаз Сакварелидзе
18.07.2018 13:30
Григол Вашадзе своей деятельностью заслуживает позитивной оценки, но за ним стоит "Национальное движение", и на фоне отношения избирателя к "Национальному движению" у него меньше шансов – считает эксперт Рамаз Сакварелидзе в связи с кандидатом в президенты, представленным десятью оппозиционными партиями.
"Кандидат заслуживает много позитивной оценки своей деятельностью, как политик он всегда был умеренным, но мы видели, что он не победил в выборах, проведенных в Имерети, где он был представлен кандидатом. Одним из главных причин этого поражения является то, что за ним стоит "Национальное движение", которое общество не хочет впускать во власть. Таким образом, у кандидатов на фоне этого отношения меньше шансов"- заявил Рамаз Сакварелидзе.
По его же мнению, будет ли бороться этот кандидат за второй тур, зависит от того, кого предложит в кандидаты правящая команда.
"Если окажется, что кандидат, предложенный правящей командой, не побеждает в первом туре, и это в то же время зависит от персонального веса кандидата, появится шанс второго тура. Однако как мы не раз видели, очень трудно довести власть до второго тура, поскольку власть максимально мобилизуется для победы в первом туре"- отметил эксперт.
Объединение оппозиционных партий "Гражданское движение- сила в единстве" представило кандидата в президенты у храма Баграта в Кутаиси. Кандидатом гражданского движения является член политсовета "Национального движения" Григол Вашадзе.
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