Замминистра экономического развития Италии награжден грузинским орденом Почета

18.07.2018 13:59 По решению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, за личный вклад в укрепление дружбы между грузинским и итальянским народами заместитель министра экономического развития Республики Италия, Микеле Джерачи награжден орденом Почета.



Секретарь внешних отношений президента Тенгиз Пхаладзе лично вручил государственную награду Грузии Микеле Джерачи, прибывшему в Тбилиси в рамках государственного визита президента Италии.

















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