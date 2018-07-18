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Замминистра экономического развития Италии награжден грузинским орденом Почета
18.07.2018 13:59
По решению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, за личный вклад в укрепление дружбы между грузинским и итальянским народами заместитель министра экономического развития Республики Италия, Микеле Джерачи награжден орденом Почета.
Секретарь внешних отношений президента Тенгиз Пхаладзе лично вручил государственную награду Грузии Микеле Джерачи, прибывшему в Тбилиси в рамках государственного визита президента Италии.
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