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Мамука Бахтадзе встретится с Йенсем Столтенбергом в Брюсселе сегодня
18.07.2018 14:20
Премьер-министр Грузии встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Встречи запланированы в рамках визита Мамуки Бахтадзе в Брюссель, который премьер посетит сегодня.
Рабочий визит премьер-министра начнется со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего стороны сделают заявления для СМИ.
Завтра премьер-министра Грузии примет глава Евросовета. Запланированы совместные обращения Мамуки Бахтадзе и Дональда Туска для СМИ.
В рамках рабочего визита в Брюссель глава правительства проведет встречи с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам европейского и социального диалога Валдисом Домбровскисом.
Визит премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе продлится до 20 июля.
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