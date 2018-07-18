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Мамука Бахтадзе встретится с Йенсем Столтенбергом в Брюсселе сегодня


18.07.2018   14:20
Премьер-министр Грузии встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Встречи запланированы в рамках визита Мамуки Бахтадзе в Брюссель, который премьер посетит сегодня.

Рабочий визит премьер-министра начнется со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего стороны сделают заявления для СМИ.

Завтра премьер-министра Грузии примет глава Евросовета. Запланированы совместные обращения Мамуки Бахтадзе и Дональда Туска для СМИ.

В рамках рабочего визита в Брюссель глава правительства проведет встречи с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам европейского и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Визит премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе продлится до 20 июля.






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