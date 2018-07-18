В Палате представителей США не исключают введения дополнительных санкций против России

18.07.2018 14:40 Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что готов рассмотреть новые санкции против России. Информацию об этом распространяет Reuters.



По его словам, если комитеты Конгресса считают, что дополнительные санкции против России необходимы, он рад их рассмотреть.



Кроме того, Пол Райан выразил поддержку отчету американских служб разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы президент США в 2016 году.



«Российское правительство представляет опасность, Россия не разделяет наших интересов и ценностей», — отметил Райан.



Напомним, что президент Трамп стал объектом критики после того, как на совместной пресс — конференции с Владимиром Путиным заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в США и он не согласен с отчетом американских спецслужб.















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