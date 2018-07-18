Премьер Грузии проведет в Брюсселе переговоры с генсеком НАТО и представителями руководства Бельгии и Еврокомиссии

18.07.2018 15:03 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 18-20 июля посетит с первым рабочим визитом Брюссель, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.



По информации пресс-службы, в рамках визита в Королевство Бельгия М.Бахтадзе в среду встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



После встречи стороны сделают совместные заявления для СМИ.



Сообщается, что 19 июля состоится встреча М.Бахтадзе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.



Также запланированы встречи премьера Грузии с вице-премьером Бельгии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсом.



В состав делегации, которую возглавляет М.Бахтадзе также будут находиться глава МИД Грузии Давид Залкалиани и министр обороны Леван Изория.















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