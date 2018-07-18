Люк Коффи: 10 лет назад Россия вторглась в Грузию, Россия является агрессором

18.07.2018 15:25 «Сегодня, российская армия осуществляет оккупацию Абхазии и региона т.н. Южной Осетии, которые составляют 20% международно признанной территории Грузии. Мы не должны забывать, что 10 лет назад Россия вторглась в Грузию, а не наоборот. Россия является агрессором, а Грузия — жертвой,»- заявил исследователь «Heritage Foundation» Люк Коффи, который выступил с докладом «Оккупация Грузии Россией и нарушение международного порядка»в американском Конгрессе в рамках действующей комиссии безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкской комиссии).



По информации МИД Грузии, Люк Коффи обратил внимание на осуществленную агрессию со стороны России в 2008 году и постоянные нарушения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Он также говорил о тесных связях Грузии и США и отметил, что Грузия является для США верным союзником. Также было подчеркнуто активное участие Грузии в операциях НАТО и международных миссиях.



По его словам, Грузия прошла успешный путь к демократии и с этой точки зрения она является примером в регионе.



По заявлению Коффи, стремление Грузии в НАТО входит в интересы США.



Грузия представляет в ЕС идею, согласно которой, каждая страна имеет суверенное право определять свой путь и решать, с кем хочет иметь отношения. Грузия всесторонне доказала свое желание стремиться к США и НАТО и сейчас не время поворачиваться США к ней спиной», — добавил Люк Коффи.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

