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Мэрия Тбилиси начинает проект летних школ, лагерей и походных туров
18.07.2018 15:40
Мэрия Тбилиси начинает проект летних школ, лагерей и походных туров, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.
По его словам, проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.
«Мы предлагаем им принять участие в летних лагерях, которые планируются в направлении инженерии, технологий, промышленности, искусства и т.д. Также пройдут походные туры по маршрутам вокруг Тбилиси», — отметил мэр Тбилиси.
По его информации, желающий принять участие в проекте должны пройти регистрацию. Активности лагерей начнутся с 20 июля, а походы – с 25 июля.
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