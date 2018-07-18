Мэрия Тбилиси начинает проект летних школ, лагерей и походных туров

18.07.2018 15:40 Мэрия Тбилиси начинает проект летних школ, лагерей и походных туров, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.



По его словам, проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.



«Мы предлагаем им принять участие в летних лагерях, которые планируются в направлении инженерии, технологий, промышленности, искусства и т.д. Также пройдут походные туры по маршрутам вокруг Тбилиси», — отметил мэр Тбилиси.



По его информации, желающий принять участие в проекте должны пройти регистрацию. Активности лагерей начнутся с 20 июля, а походы – с 25 июля.















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