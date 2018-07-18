Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Саакашвили по делу Гиргвлиани

18.07.2018 17:17 Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный в отношении бывшего президента Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани. Об этом сказано в заявлении Главной прокуратуры:



"Суд полностью разделил позицию стороны обвинения, и оставил без изменения приговор Городского суда Тбилиси от 5 января 2018 года в отношении Михеила Саакашвили, которым по факту злоупотребления служебным полномочием во время помилования осужденных по делу Сандро Гиргвлиани экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был признан виновным по части 2 статьи 332 УК Грузии. Согласно приговору суда, осужденному Михеилу Саакашвили мерой наказания с использованием закона Грузии "Об амнистии" определил три года заключения, он же в виде дополнительного наказания лишен права занимать должность сроком на один год и шесть месяцев.



Сразу же, как только началось расследование по факту преступления, совершенного против Александра Гиргвлиани, министр внутренних дел Иванэ Мерабишвили был в точности осведомлен, что в преступлении изобличались директор Департамента конституционной безопасности Давид Ахалая, сотрудники того же департамента Геронти Алания, Александр Гачава, Михаил Бибилуридзе, Автандил Апциаури, и другие сотрудники Министерства внутренних дел. В "Шарден баре", где вместе с сотрудниками ведомства, находящегося в подчинении Иванэ Мерабишвили, находилась его супруга Тамар Мерабишвили, между членами стола Александра Гиргвлиани и Давида Ахалая произошел инцидент, что стало мотивом для физической расправы с Александром Гиргвлиани. Давид Ахалая был инициатором преступления, осуществленного против Александра Гиргвлиани. В исполнении этого преступления участвовали более четырех лиц, и все они были офицерами Министерства внутренних дел.



По решению суда Геронти Алания, Автандил Апциаури, Михаил Бибилуридзе, и Александр Гачава были признаны виновными за совершение преступления, предусмотренного по части 6 статьи 117 УК Грузии, подпунктам "а", "г", и "т" части 2 статьи 143, и части 1 статьи 333, и видом и мерой наказания определили: Г. Алания пресечение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а Бибилуридзе, А. Апциаури, и А. Гачава - на шесть лет и шесть месяцев.



За сокрытие реальных обстоятельств преступления, а также роли Давида Ахалая и других сотрудников МВД в этом преступлении, им поэтапно выдали средства в крупном размере.



24 ноября 2008 года в рамках заранее разработанного и согласованного преступного плана президент Грузии Михеил Саакашвили злоупотребил своим служебным полномочием, и соответственно заранее данному им незаконному обещанию, помиловал согласно распоряжению за № 768, и вдвое сократил тюремное наказание осужденным государственным чиновникам: Г. Алания, А. Гачаве, М. Бибилуридзе, и А. Апциаури.



На основании умышленно незаконного решения Михеила Саакашвили, из-за сокращения наказания вдвое в отношении осужденных лиц стало возможно использовать правовой механизм условно досрочного освобождения, на основании чего осужденные полностью были освобождены от наказания.



Таким образом, с участием президента Грузии Михеила Саакашвили совместные и взаимосогласованные действия разных ветвей государственной власти обусловили то, что по делу Александра Гиргвлиани не было исполнено правосудие, и не исполнены цели наказания. В то же время, это обеспечило фальсификацию реальных обстоятельств дела, Дата Ахалая и другие избежали уголовную ответственность, что вызвало существенное нарушение прав членов семьи Александра Гиргвлиани и законных интересов государства.



Напомним обществу, что в рамках возобновленного расследования за сокрытие преступления, совершенного против Александра Гиргвлиани, фальсификацию следствия, и создание для осужденных несоответствующих закону комфортных условий в тюрьме, суд уже вынес обвинительный приговор в отношении еще 7 лиц, в том числе в отношении Иванэ Мерабишвили и Бачаны Ахалая, а в отношении Давида Ахалая дело рассматривается по существу в Тбилисском городском суде"- сказано в заявлении прокуратуры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

